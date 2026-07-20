SON DAKİKA | Oğuzhan Uğur ve 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nce Ahbap Derneği'ne yönelik düzenlenen ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı ve tamamı adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği ile yürüttüğü yakın çalışmalar nedeniyle bir dönem eleştirilerin hedefi olan sunucu ve müzisyen Oğuzhan Uğur'un, söz konusu dernek adına para topladığı da iddia edilmişti.

ŞARKICI HALUK LEVENT TUTUKLANMIŞTI

Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı oldukları belirlenen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli düzenlenen ilk operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında dokuz kişi daha yakalanmıştı. 25 şüpheliden aralarında şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanmış, 11 şüpheli ise "Adli Kontrol" tedbiri ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bir kişi de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından serbest kalmıştı.