Ahbap korosuna vicdan sorgusu

Milyonlarca insan şöhretinizi kullanarak oluşturulan güvenden dolayı kandırıldı. Kendinizi sorumlu hissediyor musunuz?

Haluk Levent hepinizi arkasına oturttu ve vaatlerini sıraladı. Kitleleri yönlendrdikten sonra bu vaatlerin gerçekleştiğini kontrol etme ihtiyacı duymadınız mı?

Devlete giden parayı "bilinmez" "Ahbap'a" giden parayı "doğru/ samimi" ilan ettiniz. Özür dileyecek misiniz?

Emeğinizin geçtiği bütün bağışları hak sahiplerine kendi kişisel servetinizden olmak üzere iade edecek misiniz?

Bu dönemdeki faaliyetleriniz nedeniyle popülariteniz arttı. Oluşturduğunuz güven maddi olarak size kazanç sağladı mı?

Kendi paranızı Haluk Levent'e emanet eder miydiniz?



6 Şubat'taki asrın felaketinde devlet kurumlarını itibarsızlaştırıp Ahbap'ı ön plana çıkaran isimler arasında yer alan gazeteci Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifadesi alındı. Halkın sormak istediği sorular soruşturma savcıları tarafından tek tek sıralandı. Buhar olan milyarlarca lira ve zedelenen devlet itibarı için çavuşlara vicdan sorgusu yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan Ruşen Çakır' Kendinizi sorumlu hissediyor musunuz?" sorusuna "Herhangi bir sorumluluk hissetmiyorum" yanıtını verdi. Çakır "Yardımların yerine getirilip getirilmediği hususunu kontrol etme gibi bir imkanım yoktu. Deprem bölgesine gitmediğim doğrudur. Fakat orada bulunan arkadaşlarımızdan bilgi aldım Bir derneğin bu şekilde hareket etmesi gerçekten çok üzücü" dedi. Oysa ki Çakır o dönem sosyal medya da AFAD'ı bilmiyoruz. Ahbap bizden" diye video mesajlar paylaşıyordu. Oyuncu Hazal Kaya ise ifadesinde "O dönemde hamile olduğum için çok duygusaldım. Depremde birçok hamile kadın, çocuk etkilendiği için kendimi yardım etmek zorunda hissettim. Ahbap'a ben de 120 bin TL bağış yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum." dedi. Deprem dönem Kaya, "Yardımlarınız çok önemli, Ahbap'a desteklerini bekliyoruz. Biz de Babala TV'deyiz çalışıyoruz." diyerek bağışların Ahbap'a akması için rol oynamıştı. Gazeteci Özlem Gürses, ekonomist Özgür Demirtaş ve Babala TV ile birlikte Ahbap'ın bağış ve koordinasyon çalışmalarını ele aldığı canlı yayını gerçekleştirmişti. Gürses ifadesinde, Haluk Levent ile herhangi bir tanışıklığı olmadığını belirterek, "Parlatma çabası göstermedim. Bu nedenle sorumluluk hissetmiyorum. Ben özür dilemeyi gerektirecek bir şey yapmadım." dedi. Savcılık ifadesi alınan isimlere ayrıca "Haluk Levent'le tanışıklığınız yoksa kendi nam ve hesabına vatandaşlardan para toplamasına neden yardımcı oldunuz?", "Devletin resmi organlarına güvenmediniz, güvenmediğinizi alenen beyan ettiniz. AFAD, İçişleri, Kızılay gibi 100 yıllık kurumların itibarını hedef aldınız. Devlet yerine şahıslara güvendiniz. Yüzlerce muhalif tandanslı başka organizasyon varken neden AHBAP'ı tercih etme sebebiniz medyadaki görünürlüğünüzün ve popülaritenizin artmış olması mı?" soruları da soruldu.

AHBAP'I ÖVEN FATİH ALTAYLI BU KEZ 'ŞÜPHEM VARDI' DEDİ

Gazeteci Fatih Altaylı deprem dönemi yaptığı yayında " Haluk Levent yıllardır Ahbap'ın hesabını kimse sormadan kuruş kuruş veriyor" demişti. Altaylı savcılık ifadesinde ise kendi şüpheleri sürmesine rağmen Ahbap hakkında olumlu söylemlerde bulunmuş olabileceğini ve yayınlar yaptığını kabul etti. Ahbap tarafından toplanan paraların ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığını araştırmadığını itiraf etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör