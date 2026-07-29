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  • SON DAKİKA... Uşak Belediyesi'ne operasyon! Dikkat çeken Özkan Yalım detayı: 16 milyon 866 bin liralık kamu zararı tespit edildi

SON DAKİKA... Uşak Belediyesi'ne operasyon! Dikkat çeken Özkan Yalım detayı: 16 milyon 866 bin liralık kamu zararı tespit edildi

SON DAKİKA... Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lirayı bulduğu tespit edildi.

SON DAKİKA... Uşak Belediyesi’ne operasyon! Dikkat çeken Özkan Yalım detayı: 16 milyon 866 bin liralık kamu zararı tespit edildi

SON DAKİKA... Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lirayı bulduğu tespit edildi.

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#ÖZKAN YALIM #UŞAK #UŞAK BELEDİYESİ

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