’Bukalemun’un 3 evi! SABAH o hainin yakalandığı hücre evlerini görüntüledi

15 Temmuz gecesi Marmaris'te Başkan Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan ve kırmızı bültenle aranırken 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da saklandığı evde yakalanan darbeci eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin hem yakalandığı hücre evi, hem de kiralık olarak tuttuğu iki evi SABAH görüntüledi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ mensubu 37 kişilik timin yakalanamayan son personeli eski yüzbaşı Burkay Karatepe müthiş bir operasyonla yakalandı.

Darbeci hainin yakalandığı Afyonkarahisar kent merkezindeki Dörtyol Mahallesi'nde bulunan ve fazla insanın yaşamadığı İnaz Deprem Evleri'ndeki daireyi ve kiralık olarak tuttuğu Yarenler Mahallesi'ndeki iki evi SABAH görüntüledi. Darbeci Karatepe'nin saklanmak için kimsenin yaşamadığı bir binanın en üst katındaki daireyi hücre evine çevirdiği belirlendi.

Karatepe'nin kaldığı dairede sadece uyuması için bir kanepe bulunuyor. Evde başka herhangi bir eşya bulunmazken, bir poşet içerisinde kendisine 2-3 gün yetecek kadar yiyecek ve alkol bulunuyor. Evin en önemli özelliği ise yol tarafını görmesi. Darbeci hain muhtemel polis baskınında ekiplerinin gelişini görebilmek için özellikle bu daireyi seçmiş olabileceği düşünülüyor.

Burkay Karatepe'nin yakalandığı evin hemen yan bloğunda 5 yıldır oturduğunu belirten Meral Karsak, en çok binanın dış kapısının sürekli olarak açık kalmasından şüphelendiğini söyledi. Karsak, "Bina kullanılmadığından demir dış kapısını sürekli kapatıyordum. Ancak her gün gelip baktığımda dış kapı hep açık oluyordu. Tahminimiz gece karanlıkta gelip sabah erkenden de gidiyordu. O evde eşya bulunmuyordu. Muhtemelen kanepeyi filan kendisi buraya getirmiş. Cezasını çeksin" dedi.

KENDİNİ, SURİYELİ TANITTI

Burkay Karatepe'nin ikameti olarak gösterdiği ve kiralık ev tuttuğu Yarenler Mahallesi'nde yaşayanlar ise şaşkın. Mahalleli, darbeci haini sakin, kendi halinde, yalnız başına yaşayan biri olarak tanıttı. Karatepe'nin 10 yıl içerisinde aynı mahallede birden çok ev değiştirdiği, kirasını peşin ödediği, kimseyle fazla konuşmadığı ve sürekli şapka taktığı belirtildi. En son 3 katlı bir binanın zemin katındaki daireyi tutan Karatepe'nin daha önce de aynı mahallede başka bir evi kiraladığı ortaya çıktı. Karatepe'nin kiraladığı bu evleri 'paravan' olarak kullanıp, geceyi hücre evinde geçirdiği öğrenildi. Karatepe'nin komşusu Hasan Danışman, "Bana Suriyeli olduğunu okumak için şehre geldiğini anlatmıştı. Kağıt ve hurda toplardı. Sonra iletişimimiz kesildi" dedi.