CHP kongrelerinde ‘Truva Atları’na geçit yok

CHP-Yeni Parti hattında gerilim son sürat devam ederken, iki partide de gözler bir yandan kongreler takvimine çevrildi. Özgür Özel'in CHP'yi yeniden ele geçirmek için partide bıraktığı isimleri "Truva Atları" olarak tanımlayan parti kurmayları, eylülde başlatılacak kongre takviminde bu paralel ekibe fırsat verilmeyeceğini vurguluyor.

Şu ana kadar görevden alınan ya da Özel ile birlikte Yeni Parti'ye geçiş yapan il başkanlarının ardından, boşalan koltuklara hızla yeni atamalar yapılıyor. Bu hafta 8 il başkanlığına daha atılması, ardından 81 il başkanıyla genel merkezde toplantının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Belediye başkanlarıyla da tekrarlanacak toplantıların, kamuoyuna "parti içi birlik-bütünlük görüntüsü" verilecek.

SIRA İLÇELERDE

İl başkanlıklarındaki sürecin tamamlanmasının ardından sıra ilçe başkanlıklarına gelecek. Genel merkez, ilçe başkanlıklarında da değişikliklere giderek kongre öncesi disiplinsiz görüntüyü kökten çözecek. Yeni Parti'ye çalışıp CHP'de disiplini bozanlar gerekli görülmesi halinde kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek.

PLAN SUYA DÜŞTÜ

Özgür Özel'in CHP'yi yeniden ele geçirmek için parti içinde bıraktığı Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi gibi eski PM üyelerinin de kongre takvimi öncesi disipline sevk edilmeleri ve ihraç edilmeleri bekleniyor. Son MYK sonrası net ifadeler kullanan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Hem bir partinin içinde olup hem de başka bir parti lehine çalışamazsınız. Bu ahlaki bir meselesidir. Önümüzdeki günlerde CHP içinde olup başka parti için çalışan arkadaşlarımız için disiplin süreci işleteceğiz" bilgisini paylaşmıştı.