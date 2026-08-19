Diyarbakır’da petrol heyecanı

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın vizyonuyla hayata geçen 'Milli Enerji Hamlesi', Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini ekonominin can suyu yapmaya devam ediyor. Bölgede sağlanan huzur ve barış iklimi her alanda etkisini gösteriyor. Diyarbakır'da yürütülen petrol arama çalışmalarında başarılı olunması halinde Gabar'dan daha büyük üretime ulaşılabileceği müjdesini veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları bölgede heyecan yarattı. Barışla birlikte, yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasının bölgenin de refah seviyesini yükselteceği belirtiliyor. Yıllardır keşfedilmeyi bekleyen Diyarbakır'ın altının "petrol denizi" olduğu ifade ediliyor. Başkan Erdoğan'ın tam desteğiyle yerli kaynaklara yönelen Türkiye, TPAO tarafından Gabar petrollerini keşfederek çıkarmaya başladı. Ardında Diyarbakır ve Van'da da keşif çalışmaları yapıldı. Diyarbakır'da Gabar'ı 2-3'e katlayacak petrol rezervleri tespit edildi. SABAH bölgedeki vatandaşların görüşlerini aldı:

Diyarbakır Memur Sen İl TemsilcisiRamazan Tekdemir: Diyarbakır'daki 7200 kilometrekarelik potansiyel alanda yürütülen çalışmaların Gabar'daki üretimi 2 ila 3 katına katlama potansiyeli taşıması, bölge için tarihi bir dönüm noktasıdır. Gabar'da yakalanan günlük 83 bin varili aşkın rekor üretim ve bölgedeki binlerce gence sağlanan doğrudan istihdam, enerjinin sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda bölgesel huzur ve kalkınmanın da anahtarı olduğunu açıkça gösteriyor. Yerli imkânlarla ve yüksek teknoloji içeren yöntemlerle yürütülen bu arama faaliyetleri, Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırma gücünü ispatlıyor.

Esnaf Kadri Önalan: Güneydoğu'da sağlanan huzur ortamıyla birlikte yeraltı kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması bizi heyecanlandırıyor. Diyarbakır'da yıllardır söylenen petrol devletimizin güçlü iradesiyle keşfediliyor. Artık kötü günler geride kaldı. Bölgemiz artık petrolle anılmaya başlandı.

Esnaf Hakan Temiz: Bölgemizde yıllarca süren olaylar nedeniyle yeraltı kaynaklarımız toprağın altında yatıyordu. Ancak, artık her şey değişti. Bölgemizde barış havası hakim. Diyarbakır'da petrol müjdesi heyecan yarattı. Petrolün çıkarılmasını ve bölgemizin kalkınmasını istiyoruz.

Esnaf ŞinasiBozkuş: On yıllardır Diyarbakır'da petrol olduğu söyleniyordu. Ama olaylar nedeniyle toprak altında duruyordu. Şimdi artık yeraltı kaynaklarımızı çıkarmaya başladı. Barış ve petrol refah seviyemizi yükseltecek.

Serbest meslek sahibi Evzel Demir: Bölgemizde artık huzur ve barış iklimi hâkim oldu. Yeni süreç gibi Diyarbakır petrolü de heyecan yarattı. Yıllardır yeraltında yatan zenginliklerimizi kullanamıyorduk. Sağlanan güvenli ortamla birlikte petrol, doğalgaz gibi milli enerjimiz ekonomiye kazandırılmaya başlandı. Artık huzur, barış ve güven ortamının da etkisiyle geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğimize ve çıkarılacak petrol sayesinde refah dolu bir yaşamın bizleri beklediğine inanıyorum.

Serbest meslek sahibi Ramazan Peker: Yeni süreçle birlikte yıllar sonra bölgemizde artık barış sağlandı. Olaylar sona erdi. Hükümetin başlattığı hamlelerle onlarca yıldan sonra yeraltı kaynaklarımız ekonomiye kazandırıldı. Enerji Bakanı'nın Diyarbakır petrolü için yaptığı açıklama da bizi çok heyecanlandırdı. Yıllarca yaşanan olaylarla gündeme gelen Diyarbakır artık petrolle, gelişimiyle anılan bir şehir olacaktır.

15 BİN 253 HEKTAR ALANA RUHSAT

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Diyarbakır'da bulunan petrol arama ruhsatının süresi de uzattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Petrol Hakkına Müteallik Kararı'na göre, sahadaki hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ekonomiye kazandırılması hedefiyle TPAO'nun Diyarbakır'da 15 bin 253 hektar büyüklüğündeki kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresi 11 Mayıs 2027'ye kadar uzatıldı. Öte yandan TPAO'ya ait bir petrol arama ruhsat sahasında kamulaştırma kararı alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör