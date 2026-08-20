Şile’deki festival vurgununda milyon dolarlık para trafiği

Şile Belediyesi soruşturmasında Şile Bezi Festivali vurgununa ilişkin MASAK ve Mali Bilirkişi Raporları, Haluk Levent'le kardeşi Berkant Acil, kız kardeşi ve Levent'in asistanı Yeliz Kaya arasındaki milyonlarca liralık karanlık para trafiğini belgeledi.

SUR MÜZİK PARAVAN: 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali hizmet alımı süreci kurgusal olarak tasarlandı. İhaleyi kâğıt üzerinde kazanan ve belediyeden yaklaşık 38 milyon TL hakediş alan Sur Müzik firmasının tamamen bir "vitrin ve paravan" olduğu saptandı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in yönetimindeki Koşan Adam firmasına haksız menfaat sağlamak amacıyla bu yönteme başvurulduğu belirlendi.

MÜDÜRE "TASARRUF TEDBİRİ YOK, İMZALA" BASKISI: Kültür Müdürü olarak yeni atanan mimar Nesibe Esin Pamir, ihale bedelinin büyüklüğünden tereddüt ettiğini ancak Belediye Başkan Yardımcısı Berna Avcı'nın bizzat araya girerek, "Her şey ayarlandı, bu uluslararası festival olduğu için tasarruf tedbirlerine takılmaz, imzala" diyerek kendisini baskı altına aldığını itiraf etti.

1.5 MİLYON DOLARLIK TRANSFER: Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 10 Eylül 2024'te tek seferde 1 milyon 500 bin dolar nakit para yatırıldığı, bir gün sonra paranın tekrar sistem dışına çıkarılarak transfer edildiği belirlendi.

HALUK LEVENT İLE BAZ VEREN KİRLİ TRAFİK: MASAK ve Mali Bilirkişi Raporu'nda, Berkant Acil'in finansal operasyonlarında eşi Çiğdem Acil'in rol oynadığı belirtildi. Raporda, şüpheli Berkant Acil ile Haluk Levent arasında tam 96.3 milyon Türk Lirası tutarında devasa bir para transfer hacmi bulunduğu saptandı.

FESTİVAL PARALARIYLA ALINAN LÜKS TELEFONLAR BELEDİYEDE PAYLAŞILDI:

Şüpheli Berkant Acil, Başkan Özgür Kabadayı'nın özel kalem müdürü Oğuz Kaçmaz'ın talebi üzerine lüks cep telefonları alarak belediye yetkililerine rüşvet olarak teslim ettiğini doğruladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör