CHP ‘Kılıçdaroğlu’ diyecek

CHP'de kongre takvimi 10 Eylül itibarıyla resmen başladı. 14 Şubat 2027'de tüm il ve ilçe seçimleri tamamlanmış olacak. Ardından PM'de büyük kurultayın tarihi belirlenecek. Kurultayın 2027 yılı ilkbaharında yapılması öngörülüyor.

ORTAK BİLDİRİ GELEBİLİR

Kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Edinilen bilgilere göre, 81 il başkanının kurultayda ortak irade ile Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi bekleniyor. Atılacak adımlar konusunda istişarelerin şimdiden başladığı bildirilirken, il başkanlarının kurultaydan hemen önce ortak bildiri yayımlayarak Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayabilecekleri de kulislerde konuşuluyor.

"CİDDİ BİR RAKİP ÇIKMAZ"

Kılıçdaroğlu'nun şu aşamada herhangi bir alternatifi olamayacağını dile getiren partili kaynaklar, "Kemal Bey'in karşısına ciddi bir rakip çıkmasını öngörmüyoruz. İl başkanları arasında kendisinin genel başkanlığına yönelik herhangi bir muhalif görüş bulunmuyor. Kurultayda muhtemelen il başkanlarının firesiz tam desteğini görürüz" değerlendirmesinde bulunuyor.

CHP 4 AYDA KABUK DEĞİŞTİRDİ

2023 kurultayındaki şaibenin mahkeme kararıyla tescillenmesiyle genel başkanlık görevi kendisine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, 4 aylık görev süreci boyunca tarihi bir dönüşüme imza attı. İl-ilçe örgütleri baştan aşağı yenilenirken, adı şaibe ve yolsuzlukla anılan isimler hakkında da hızla disiplin süreçleri başlatıldı. 10 Eylül itibarıyla kongre takvimi resmen ilan edilirken, bu kapsamda şaibeli delege yapısı da sıfırdan seçilerek bir anlamda tasfiye edilmiş olacak. Büyük kurultay ile birlikte partinin ayağına pranga olan hukuki süreç ve kaotik dönem de resmen son bulacak.