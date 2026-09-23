Fon soruşturmasında yeni gelişme! 17 şüpheli hakkında tutuklama istemi
Fon soruşturmasında 17 şüpheli tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Tera Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygur, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın ise savcılık ifade işlemleri devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3 kişinin ise ifadeleri devam ediyor.
İşte o isimler:
Gözde Hacıoğlu
Furkan Baki
Murat Keçeci
Ramazan Erbey
İlhan Aygül
Salih Can Bülbül
Selçuk Kahya
Büşra Alçelik
Uğur Akkafa
Samet Çetinel
Celal Yarız
İsmail Ege
Mehmet Yıldırım
Lütfi Çetinel
Halil İbrahim Ege
Berkan Gülen
Mehmet Erbey