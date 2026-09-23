Fon soruşturmasında yeni gelişme! 17 şüpheli hakkında tutuklama istemi

Sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Tera Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygur, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın ise savcılık ifade işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3 kişinin ise ifadeleri devam ediyor.

İşte o isimler:

Gözde Hacıoğlu

Furkan Baki

Murat Keçeci

Ramazan Erbey

İlhan Aygül

Salih Can Bülbül

Selçuk Kahya

Büşra Alçelik

Uğur Akkafa

Samet Çetinel

Celal Yarız

İsmail Ege

Mehmet Yıldırım

Lütfi Çetinel

Halil İbrahim Ege

Berkan Gülen

Mehmet Erbey

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