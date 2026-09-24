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SON DAKİKA… Fon soruşturmasında yeni gelişme! 200 milyon değerindeki 5 aracı 26 bin TL’ye devretmiş: Muhammed Yarız’dan akılalmaz oyun!

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında yeni gelişme! 200 milyon değerindeki 5 aracı 26 bin TL’ye devretmiş: Muhammed Yarız’dan akılalmaz oyun!

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında MASAK ile gerçekleştirilen çalışmalarda, tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon TL ile özel bir bankada TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL’ye de el koyma tedbiri uygulandı. Böylece üç işlemde dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750 milyon TL’ye ulaştı. Öte yandan tutuklanan Pusula Portföy AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın 200 milyon liralık 5 lüks aracı 26 bin TL’ye sattığı ortaya çıktı. Yarız’ın beş farklı lüks aracına da el konulduğu açıklandı.

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2026 11:48 Son Güncelleme: 24 Eylül 2026 12:29

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında MASAK ile gerçekleştirilen çalışmalarda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin TL nakit tutar dondurulurken, tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL ile özel bir bankada TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL'ye de el koyma tedbiri uygulandı. Böylece üç işlemde dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaştı.

5 LÜKS ARACA EL KONULDU Tutuklanan Pusula Portföy AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın beş farklı lüks aracı bir ay içerisinde dört kişiye sattığı ve araçların şasi numaralarının değiştirilerek satış yapıldığı tespit edildi. Başsavcılığa sunulan 22 Eylül 2026 tarihli MASAK raporunda; Muhammed Yarız adına kayıtlı Audi Q8, McLaren 750S Coupe, Mercedes-Benz S 580 Maybach, Bentley Continental GT Speed ve Rolls-Royce Cullinan marka 5 aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 farklı kişi üzerine devredildiği belirlendi. Eylül 2026 itibarıyla açık kaynak piyasa, rayiç ve kasko değerleri dikkate alınarak yapılan yaklaşık değerlendirmeye göre; - 2023 model Audi Q8, yaklaşık 10-11,5 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde Hasan Dörtkardeş'e,

- 2023 model McLaren 750S Coupe, yaklaşık 46-50 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde Hasan Kaytan'a,

- 2025 model Mercedes-Benz S 580 Maybach, yaklaşık 31-35 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde Bolkan Bekçi'ye,

- 2025 model Bentley Continental GT Speed, yaklaşık 53-58 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde İbrahim Halil Rat'a,

- 2023 model Rolls-Royce Cullinan ise yaklaşık 55-65 milyon TL piyasa değerine sahip olup 8 Eylül 2026 tarihinde yine Hasan Kaytan'a devredilmiş.