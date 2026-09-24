SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adli tıpta hırsızlık yapan ismin ifadesi alınacak

Son dakika haberi... Eskİ MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı iddia edilen Gürsoy Erinci ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

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