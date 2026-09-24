SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adli tıpta hırsızlık yapan ismin ifadesi alınacak
Son dakika haberi: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada, “kan ve doku örneklerinin değiştirildiği” iddiası mercek altına alınırken, savcılığın ifadesine başvuracağı ve birçok suç kaydı bulunan tutuklu Gürsoy Erinci'nin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Son dakika haberi... Eskİ MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı iddia edilen Gürsoy Erinci ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.
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