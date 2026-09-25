101 milyon kimlik verisi ile yasa dışı sorgu panelini operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kişisel verilerin yasa dışı olarak sorgulanmasına imkan sağlayan "Dragon Hacker" isimli panel inceleme altına alındı.

PANELDE MİLYONLARCA KİŞİNİN VERİSİ ÇIKTI

7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemelerde, yasa dışı sorgu paneline ait sunucuda 101 milyon kimlik bilgisi ile 118 milyon GSM numarasıyla eşleştirilmiş T.C. kimlik numarası verisi bulunduğu belirlendi. Panelin yalnızca kişisel verilerin sorgulanması amacıyla kullanılmadığı, aynı zamanda siber tehdit aktörlerini bir araya getiren bir yapı olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Sistemin yasa dışı veri temini, yasa dışı sorgu sistemleri, oltalama (phishing) altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık ettiği belirlendi.

KURUCU VE REKLAMINI YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda 2 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelilerden Eyüp Can'ın panelin kurucusu ve yöneticisi, Abdullah Kazan'ın ise sistemin reklamını yaparak yayılmasını sağladığı tespit edildi. Ekipler, tespitlerin ardından Diyarbakır ve İstanbul'da belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Eyüp Can ve Abdullah Kazan yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 3 sabit disk ve 1 USB bellek ele geçirildi. Dijital materyaller incelemeye alındı. El konulan materyaller üzerinde paneldeki verilerin hangi kaynaklardan temin edildiği, sisteme hangi yöntemlerle aktarıldığı ve kimlere sunulduğunun belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı. Ayrıca paneli kullanan kişiler, gerçekleştirilen yasa dışı sorgular ile sistem üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen olası dolandırıcılık ve oltalama faaliyetleri arasındaki bağlantılar da araştırılıyor.

Ele geçirilen verilerin hangi kaynaklardan ve hangi tarihlerde sisteme aktarıldığının yanı sıra şüphelilerin başka kişi veya yapılarla bağlantılarının bulunup bulunmadığı da soruşturuluyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.