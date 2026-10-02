Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü için iddianame düzenlendi

Son dakika haberi: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü için iddianame düzenlendi
İHA
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Gelen son dakika haberine göre; Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Denizolgun'un özel doktoru, 3 ATK görevlisi ile 4 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

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