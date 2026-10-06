Para kulelerinde bir itiraf daha: Paraları Fatih Keleş getirdi

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 28. gününde tutuksuz sanık eski CHP İstanbul Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, hâkim karşısına çıktı. Poyraz çapraz sorguda, kamuoyunda infial yaratan balya balya paraları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası tutuklu Fatih Keleş'in getirdiğini itiraf etti.

KELEŞ GETİRDİ, ORADAYDIK

Duruşma savcısının "Bu paralar il binasına nasıl getirildi?" sorusunu yanıtlayan Poyraz, "Görüntülerde de gördünüz zaten... Fatih Bey bizim partilimizdir. Fatih Keleş getirdi. Biz de oradaydık sadece o kadar" ifadelerini kullanarak paraların Keleş tarafından taşındığını mahkeme tutanaklarına geçirdi.

Masaların üzerine dizilen milyonlarca lirayı görmediğini öne süren Poyraz, savcının "15 milyon TL gibi bir paradan bahsediliyor, hiç dikkatinizi çekmedi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Yok, çekmedi. " Bu arada etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Gün, hakim karşısına çıktı. Kendisini "Jön Türk" olarak tanımlayan Gün, Mahkeme Başkanı'nın şifreli mesajlaşma uygulaması "Wickr" ile ilgili çapraz sorgusunda, Necati Özkan ile "Jüpiter1881" rumuzu üzerinden yaptığı görüşmeleri kabul etti. Hüseyin Gün, yazışmalarda suç unsuru bulunmadığını iddia ederek beraatini istedi.





Mustafa Can Poyraz

BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

CHP'nin Kâğıthane'de bulunan İstanbul İl Binası'nın satın alım sürecinde 41 milyon TL tutarında bir bedel üzerinde anlaşılmış; resmi tapu devrinde ise satış bedeli 24 milyon 360 bin TL gösterilmişti. Geriye kalan yaklaşık 15-16 milyon TL'lik kısmın nakit ve elden teslim edildiği ifade edilirken, Mart 2024'te kamuoyuna yansıyan görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Kamera kayıtlarında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas gibi isimlerin bir avukatlık bürosunda çanta ve valizlerle getirilen paraları saydığı tespiti yer almıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör