Tahliyeyi verdi tarlayı aldı

İstanbul adliyelerinde para karşılığında yargısal süreçlere müdahale edildiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve örgüt soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Bayram Gülhan hakkındaki vahim detaylara SABAH ulaştı. Eski hâkim B.K.'nın da arasında olduğu 8 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan'ın taraf olduğu icra davasına da rüşvet çarkı üzerinden müdahale edildiği saptanmış, aralarında Savcı Bayram Gülhan'ın da olduğu 5 hâkim ve savcı görevden uzaklaştırılmıştı.

Gülhan'ın devremülk dolandırıcılığı dosyasında mahkeme kararlarını ve MASAK raporlarını da hiçe sayarak tutuklu şüphelileri resen serbest bıraktığı ve meslekten çıkarma talebiyle kovuşturulduğu ortaya çıktı. Gülhan'ın tahliyeden sonra Çatalca'da resmi tapu bedeli 450 bin TL gösterilen ancak gerçek değeri 2.5 milyon TL olan iki tarlayı kısa aralıklarla satın aldığı belirlendi. HSK, Gülhan'ın meslekten çıkarılmasına karar verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör