SON DAKİKA | Milletvekili dokunulmazlığını sığınak yaptı! Emir Sarıgül babasının konutuna saklandı

Son dakika haberleri:İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan dev kara para ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunun ardından firar eden Emir Sarıgül'ün izi Ankara'da bulundu. Emniyet istihbarat ekiplerinin yürüttüğü titiz takibin ardından firari şüphelinin, Ankara'nın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde yer alan Angora Evleri sitesindeki lüks konutta olduğu saptandı.



MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞINI SIĞINAK YAPTI

Soruşturma detaylarına göre, adrese ait konutun Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu öğrenildi. Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'dan doğan milletvekili dokunulmazlığı bulunması nedeniyle, firari oğlu Emir Sarıgül'ün bu hukuki koruma zırhından faydalanmak amacıyla babasının Çankaya'daki konutuna sığındığı belirlendi.



POLİS EKİPLERİ DIŞARIDA BEKLİYOR

Emir Sarıgül'ün konut içerisindeki varlığını kesin olarak teyit eden emniyet güçleri, Angora Evleri ve konut çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Babasının milletvekili dokunulmazlığı sebebiyle ikametgaha yönelik hukuki prosedürleri hassasiyetle yürüten polis ekipleri, firari şüphelinin gözaltı işlemini uygulamak üzere konuttan dışarı çıkmasını bekliyor. Konutun tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken, firari Sarıgül için çember tamamen daraldı.



DEV SORUŞTURMADA KİLİT İSİMDİ

Alman iş adamlarının ihbarıyla başlayan soruşturmada 100 milyon Euro'luk şüpheli yalı havalesi, Göcek'teki 5 milyon dolarlık lüks yatın ödemesiz devri ve sahte fatura pazarlıklarının merkezinde yer alan Emir Sarıgül'ün yakalanmasıyla birlikte soruşturmanın seyirinin derinleşmesi bekleniyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör