SON DAKİKA... Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ve Emir Sarıgül ile Aylin Kotil hakkında gözaltı kararı
SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman iki vatandaşın 80 milyon Euro’luk sözleşme, 100 milyon Euro’luk havale ve 1,5 milyon Euro’luk tekne satışı üzerinden kaynağı belirsiz paraların aklandığı yönündeki iddiası üzerine operasyon düğmesine bastı. Soruşturmada Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel’in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.
SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman iki vatandaşın 80 milyon Euro'luk sözleşme, 100 milyon Euro'luk havale ve 1,5 milyon Euro'luk tekne satışı üzerinden kaynağı belirsiz paraların aklandığı yönündeki iddiası üzerine operasyon düğmesine bastı.
Soruşturmada Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.
6 GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan TBMM 28'inci Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi. Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel gözaltına alındı.
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