Haberler

Gündem Haberleri

SON DAKİKA... Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ve Emir Sarıgül ile Aylin Kotil hakkında gözaltı kararı

SON DAKİKA... Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ve Emir Sarıgül ile Aylin Kotil hakkında gözaltı kararı

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman iki vatandaşın 80 milyon Euro’luk sözleşme, 100 milyon Euro’luk havale ve 1,5 milyon Euro’luk tekne satışı üzerinden kaynağı belirsiz paraların aklandığı yönündeki iddiası üzerine operasyon düğmesine bastı. Soruşturmada Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel’in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 08:55 Son Güncelleme: 16 Ekim 2026 09:09

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman iki vatandaşın 80 milyon Euro'luk sözleşme, 100 milyon Euro'luk havale ve 1,5 milyon Euro'luk tekne satışı üzerinden kaynağı belirsiz paraların aklandığı yönündeki iddiası üzerine operasyon düğmesine bastı.

Soruşturmada Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.