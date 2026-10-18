‘Su taşkınını çözdük’ yalanı tabelada kaldı
İstanbul'da yaşanan acı afet nedeniyle yaşanırken yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla görevden el çektirilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHPYeni Partili belediye başkanları millete hizmet üretmek için harcanması için verilen bütçeyi kendi ceplerine aktarırken sağanağın faturası vatandaşa çıktı. Yaşanan afet sonrasında İmamoğlu'nun daha önce taşkın ve sel sorunlarını çözdüğünü iddia ettiği açıklamalar tekrar gündeme geldi. Meydanlarda reklam alanlarını '10 milyar 600 milyon TL yatırım yaptık. İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük' sözleriyle doldurdu. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu katıldığı programlarda "160'a yakın noktada su ve sel baskını ile ilgili sorunu giderdik. 10 milyarlarca liralık yatırım yaptık. İstanbul'da her yağmurda onlarca noktada sel, su baskını, suyun içinde yüzenler görürdünüz 5 senedir göremiyorlar. Malum medya hani bir yerde su basmış mıdır diye ararken insanların ayaklarından şıp şıp ayaklarından seken suları sel baskını diye çekecekler neredeyse. Çünkü biz İstanbul'da bu sorunu milletin hayatından söküp aldık. Ama milyarlarca yatırımla" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun ardından başkan Vekili olan Nuri Aslan da geçen Eylül ayında yaptığı açıklamada "Çağdışı sel görüntülerini İstanbul'un hafızasından sildik, milyarlarca liralık altyapı yatırımı yaptık" diyerek İmamoğlu'nun yolundan gitti.
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