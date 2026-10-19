CHP'li il başkanından çarpıcı iddia: Özel ve ekibi CHP'nin 80 milyon lirasını Halk TV'ye aktardı
CHP ve Yeni Parti arasındaki "Halk TV" kavgası bir kez daha alevlendi. Zehir zemberek sözlerle Yeni Parti'ye yüklenen CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, Özgür Özel ve kurmaylarının CHP kasasından 80 milyon liralık kaynağı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na aktardığını iddia etti. Kılıç, "Devletin vatandaşlarımızın vergisinden partimize yolladığı, gariplerin, muhtaçların da hakkı olan paradan, 80 milyon liranın, yurt dışında kaçak yaşayan Halk TV'nin yalancı patronuna aktarılmasına vicdanınız razı geliyor mu? Halk TV'nin kaçak sahibine, Görkemli Hatıralar adı altında yıllardır belediyelerden kaç milyon hatta milyar lira aktardınız?" dedi.