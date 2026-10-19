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  • CHP'li il başkanından çarpıcı iddia: Özel ve ekibi CHP'nin 80 milyon lirasını Halk TV'ye aktardı

CHP'li il başkanından çarpıcı iddia: Özel ve ekibi CHP'nin 80 milyon lirasını Halk TV'ye aktardı

CHP’li il başkanından çarpıcı iddia: Özel ve ekibi CHP’nin 80 milyon lirasını Halk TV’ye aktardı
MURATHAN YILDIRIM
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. CHP ve Yeni Parti arasındaki "Halk TV" kavgası bir kez daha alevlendi. Zehir zemberek sözlerle Yeni Parti'ye yüklenen CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, Özgür Özel ve kurmaylarının CHP kasasından 80 milyon liralık kaynağı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na aktardığını iddia etti. Kılıç, "Devletin vatandaşlarımızın vergisinden partimize yolladığı, gariplerin, muhtaçların da hakkı olan paradan, 80 milyon liranın, yurt dışında kaçak yaşayan Halk TV'nin yalancı patronuna aktarılmasına vicdanınız razı geliyor mu? Halk TV'nin kaçak sahibine, Görkemli Hatıralar adı altında yıllardır belediyelerden kaç milyon hatta milyar lira aktardınız?" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ÖZGÜR ÖZEL #HALK TV #YENİ PARTİ

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