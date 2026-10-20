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  • SON DAKİKA | Milas Belediyesi'ne operasyon: Polis belediye binasına giriş ve çıkışları durdurdu

SON DAKİKA | Milas Belediyesi'ne operasyon: Polis belediye binasına giriş ve çıkışları durdurdu

Son dakika haberi: Muğla'nın Milas İlçe Belediyesi'nde polis ekiplerince sabaha karşı baskın düzenlendi. Belediye'de yapılan aramalar nedeniyle belediye binasına girişlerin durdurulduğu bildirildi.

SON DAKİKA | Milas Belediyesi’ne operasyon: Polis belediye binasına giriş ve çıkışları durdurdu
İHA
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Son dakika haberi: Muğla'nın Milas İlçe Belediyesi'nde polis ekiplerince sabaha karşı baskın düzenlendi. Belediye'de yapılan aramalar nedeniyle belediye binasına girişlerin durdurulduğu bildirildi.

Polis ekiplerince belediye binasında yapılan denetimler çerçevesinde, belediye binası çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin görev aldığı görülürken, içeride bazı birimlerce arama yapıldığı öğrenildi. Operasyona ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, polisin aramasının devam ettiği öğrenildi.

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