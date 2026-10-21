CHP’li belediyede ihale vurgunu

CHP'li Milas Belediyesi'nde, bazı ihale evraklarının gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, 34 şirketin gerçekte yapılmayan ihaleler için 35 iş deneyim belgesi başvurusu yaptığı, bunlardan 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin belediye tarafından onaylanarak 2 milyar 579 milyon liralık işin, yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterildiği tespit edildi. Belgelerde hesap numarası, vergi kimlik numarası ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu; çalışanların SGK dökümlerinin ve maaşlarının örtüştüğü, aynı isimlerin bulunduğu belgelerde farklı imzaların kullanıldığı, banka dekontlarında rakamlı tutar ile yazılı miktarın birbirini tutmadığı tespit edildi.

'KOPYALA-YAPIŞTIR' İMZA

Geçici kabul tutanaklarının tarihlerinin farklı olmasına rağmen kabul heyetindekilerin imzalarının aynı olduğu ve bazı imzaların fotokopi niteliği taşıdığı belirlendi. İsim ve imzaların "kopyala-yapıştır" yöntemiyle çoğaltıldığı, belgelerin aynı kişiler tarafından hazırlandığı tespiti yapıldı. Sahte başvuru evraklarıyla alınan iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirketin toplam 3 milyar 714 milyon TL'lik 5 kamu ihalesine katıldığı ve belgeleri kullanarak 342 milyon 880 bin TL sermaye artırımına gittikleri belirlendi. Muğla ile birlikte Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da düzenlenen operasyonda, aralarında CHP'li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikle suçlanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör