İBB’deki soruşturmalar siyasal zemini kirletti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, belediyelerin mali tabloları, siyasi katılımlar, ulaşım ve kentsel dönüşüme ilişkin çalışmaları SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran'a değerlendirdi. Özdemir'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

OYLARIMIZ YÜKSELİYOR

"Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye geçişinin ardından Beykoz'da oyumuz yükseldi. Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın göreve geldikten sonra da oyumuz yükseldi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz'in göreve gelmesiyle oyumuz yükseldi. Tuzla'da önümüze gelen mesele, yaklaşık 50 bin vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir kentsel dönüşüm sorunuydu.

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, bu konuda uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle çeşitli sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Biz de konuyu vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi açısından ele aldık. AK Parti Tuzla Belediye Meclis Grubumuz, ilgili plan notlarına destek verdi ve düzenleme ilçe belediye meclisinden oybirliğiyle geçti. Büyük bir kirlilik var. Kirlilikten kastım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının siyasal zemini son derece kirletmiş olması. CHP yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tek bir ismi ihraç etmemişti. Üstelik bu soruşturmaların merkezinde yer alan kişiyi cumhurbaşkanı adayı gösterdiler. 'İftiracı' dedikleri itirafçıları dahi partilerinden ihraç edemediler. Etkin pişmanlıktan yararlanan isimlerin daha fazla konuşmasından endişe edildiğini düşünüyorum."

12 HİZMET ARACI ÇALIŞMIYORDU

"Adalar'da 13 hizmet aracı bulunuyor. Bunların 12'si arızalı olduğu için garajda bekliyordu. Araçların bakım ve onarımları yapılmamıştı. Biz çevre belediyelerimizden araç desteği sağladık. Şu anda hizmetlerin yürütülmesi için çalışmalar devam ediyor. İnşallah Adalar'da da desteklerimizle belediye hizmetlerinin düzenli işlemesini sağlayacağız. Bizim için önemli olan, vatandaşın kendisine hizmet edildiğini görmesidir. Oy versin ya da vermesin, herkesin belediye hizmetlerinden eşit biçimde yararlanması gerekiyor. Şile'de İSKİ'nin gerçekleştirmesi beklenen altyapı yatırımları bulunuyor. Bunların takipçisi olacağız. 39 ilçemizdeki teşkilatlarımızla, belediyelerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

"AK Partili belediyelerimiz kentsel dönüşüme öncülük ediyor. Üsküdar'da kamuoyuna çok olumlu bir belediyecilik algısı sunuldu. Ancak mali tabloya baktığımızda ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. AK Parti görevi devrettiğinde belediyenin nakit, ayni ve nakdî varlıkları 3 milyar liranın üzerindeydi. Şu anda kasada para kalmadığını görüyoruz. Belediyenin 7.5 milyar lira borcu var. Bunun 5.5 milyar lirası yalnızca SGK borcu. Bayrampaşa'da eski Sağmalcılar Cezaevi'nin bulunduğu İsmetpaşa Mahallesi'nde önemli bir kentsel dönüşüm projesi var. Bizim dönemimizde mevcut binalar boşaltıldı, vatandaşlarımız geçici olarak başka konutlara taşındı ve yeni daireler üretildi. AK Parti döneminde bu daireler tamamlandı. Planlama şuydu: Yan taraftaki vatandaşlarımız yeni konutlara taşınacak, boşalan alanda da dönüşüm gerçekleştirilecekti. Ancak yedi yıldır bu dönüşüm tamamlanamadı."

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