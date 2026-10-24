Rüşvetin maskesi afet yardımı!

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ni sarsan rüşvet skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. Kumluca'da 2.5 yıl önce meydana gelen hortum felaketinin ardından mağdur çiftçiler için "yara sarma" söylemiyle düzenlenen 6 milyon 900 bin liralık sera naylonu ihalesinin verildiği, Kumluca merkezli Seratech Enerji Şirketi'nin sanık sahibi Abdülkadir Küçükyılmaz itirafçı olunca rüşvet çarkını anlattı. Hortum afeti sonrası Büyükşehir Belediyesi'nden arandığını ve çok acil üreticilere dağıtılması için sera naylonu istendiğini anlatan Küçükyılmaz "Belediyede bütçe olmadığı gerekçesiyle ödemeler aksatılıyordu. Hem şirketim adına kazandığımız ihale karşılığında hem de gayri resmi ortağı olduğum Trua firmasıyla yaptığımız doğrudan temin işlerinde biriken hakedişlerin zamanında ödenmesi için, belediyeyle iyi ilişkilerini bildiğim ve 'Bu işi hallederim' diyen Mehmet Okan Kaya'ya 9.7 milyon TL gönderdim.

Bu ödeme tek bir ihale için değil, 2021-2023 arasında Trua Enerji firması üzerinden alınan 10-15 farklı doğrudan temin işinin aksayan hakedişlerini tahsil edebilmek amacıyla yapıldı" dedi. Yine itirafçı olan sanık işadamı Kenan Dirman ise Hatay depreminin acılarının nasıl bir rant kapısına çevrilmek istendiğini anlattı. Depremden birkaç ay sonra Abdülkadir Küçükyılmaz'ın işyerine geldiğini anlatan Dirman, "Benden deprem bölgesine malzeme gönderiyormuş gibi göstererek Antalya Büyükşehir Belediyesine 30 milyon liralık fatura kesmemi istedi. Nedenini sorduğumda ise, 'Mehmet Okan Kaya, Muhittin Böcek'in oğlunun düğününde yaptığı masrafı çıkaracak. Faturalar bundan lazım' cevabını aldım" dedi.



MASAK DEŞİFRE ETTİ: 15 İŞLEMDE 9.7 MİLYON TL

MASAK tarafından yapılan detaylı incelemelerde, ihale sahibi Küçükyılmaz'ın kişisel hesabından, Muhittin Böcek'in finans ve rüşvet kasası olduğu tespit edilen Mehmet Okan Kaya'nın hesabına 2023 ve 2024 yılları arasında 15 ayrı işlemde 9 milyon 726 bin 750 TL aktarıldı. Finansal takipten kaçmak amacıyla banka dekontlarının açıklama kısmına sistematik olarak "elden alınan emanetin geri iadesi" ve "emanet iadesi" notlarının düşüldüğü belirlendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör