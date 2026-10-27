SON DAKİKA | Bakırköy Belediyesi’ne ’ihale’ operasyonu! 68 gözaltı kararı

Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya, Bakırköy Belediyesi'nin farklı müdürlüklerince 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası dahil edildi. İhale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler nedeniyle kamu zararı oluştuğu iddiası üzerine bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

2024-2026 YILLARINA AİT 42 İHALE MERCEK ALTINDA



Soruşturma kapsamında, 5237 sayılı TCK, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları çerçevesinde inceleme başlatıldı. 2024-2026 yılları arasında Bakırköy Belediyesi'nin farklı müdürlüklerince gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulü 42 ayrı ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldı.

RUHSAT İÇİN PARA İSTENDİ İDDİASI



Soruşturma dosyasına yansıyan ihbarlarda, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para istendiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında şüphelilerin HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları da analiz edildi. Ayrıca iletişimin tespiti ve teknik araçlarla izleme tedbirlerine başvuruldu.

68 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye personeli ile ihalelere katılım gösteren firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.