Yavaş’ın şeffaflık söylemi Sayıştay Raporu’na takıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı Sayıştay Denetim Raporu, Başkan Mansur Yavaş'ın yıllardır övündüğü 'şeffaflık ve açık ihale' söyleminin sahadaki idari pratikte nasıl karşılıksız kaldığını gözler önüne serdi. Belediye yönetiminin ihale süreçlerini mercek altına alan denetçilerin raporundaki 4 ayrı bulguda ihale mevzuatına aykırı uygulamalar tek tek sıralandı. Sayıştay'ın 3 numaralı bulgusunda, ABB'nin gerekli şartları taşımayan bir bilişim hizmetini doğrudan temin yöntemiyle satın aldığı ve alınan hizmetin teknik şartnameye uygun tamamlanmadığı tespit edildi. 2015'te açık ihale ile alınan, daha sonra başka bir yazılım sistemiyle değiştirilen bilişim hizmeti için 2025'te doğrudan temin yöntemine başvuruldu.

Sayıştay, aradan yaklaşık 10 yıl geçmesine ve başka bir sistem kullanılmasına rağmen eski firmadan yeniden doğrudan hizmet alınmasının zorunluluk oluşturmadığını belirtti. Rapordaki 4 numaralı bulguda ise ABB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yazıcı makinelerine yedek parça ve kart okuyucu alımına ilişkin satın alma dosyalarını incelendi. Sayıştay, mal alımına ilişkin gerçekleştirme belgelerinin ihalenin yapıldığı 20 Haziran 2025'ten önce düzenlendiğini, dolayısıyla mal alımı ihale sürecinden önce gerçekleştirildiğini, daha sonra ödeme yapılabilmesi için pazarlık usulüyle ihale yapıldığını, bu yönteme de yalnızca belediyenin çağırdığı isteklilerin teklif verebildiği anlatıldı. 5 numaralı bulgusunda Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi'nde heyelan riski ile can ve mal güvenliği açısından acil olduğu gerekçesiyle Fore kazık yapım işi pazarlık usulüyle ihale edildi. 110 günde tamamlanması planlanan işte ancak 225 günde tamamlandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör