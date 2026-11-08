Emniyet’in avcısı, 21’lik bahis baronunu yakalattı

Siber polisi, yasadışı bahis sitelerinin altyapısını sağlayan ve finans çarkını döndüren 47 gruba 39 ilde operasyon düzenledi. Altyapı sunan yazılımcılardan finans evlerine kadar 168 şüpheli yakalandı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre ilk operasyonda yakalanan 21 yaşındaki bahis baronu Faruk Eren Yücal'ın bilgisayarındaki veriler Emniyet'in yapay zekâ silahı AVCI ile deşifre edildi. Bu veriler doğrultusunda 39 ildeki operasyonla dev bahis ağı çökertildi. İngiltere'de lotodan kazandığı serveti tüketip çöpçülüğe dönen Michael Carroll'un adını Telegram'da kendine rumuz yapan yazılımcı Yücal "Vaycasino", "Sheratonking" ve "Çarkbet" gibi siteler üzerinden yürütülen devasa bir ağı yönetiyordu. "AVCI", 306 bin suç içeren mesajı tespit ederek 47 farklı grup için bildirimde bulundu. Görevi devralan siber polis, bu grupların suçlarını ve kimliklerini açığa çıkararak operasyon için düğmeye bastı.

Çoğu zaman kendilerini yasal banka sistemlerinin arkasına saklayan, altlarında isimleri imza yetkilisi gibi gösterip sistemi gölgede yöneten veya yurtdışında bulunan patronların ekibi bu kez yakayı ele verdi. Siber polisi Türkiye genelinde 39 ilde çalışan teknisyen gruba ve 6 dış finans evine operasyon düzenledi. Panel satış sorumlusu, yönetim sorumlusu, işlem kontrol ve çekim birimi, teknik sorumlu, teknik destek ve müşteri hizmetleri şüphelileri dâhil olmak üzere toplam 168 şüpheli yakalandı. Öte yandan İstanbul merkezli 5 ilde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 88 şüpheliden 82'si tutuklandı. Operasyonlarda 416.28 gram uyuşturucu madde, 43 uyuşturucu maddeli peçete ele geçirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör