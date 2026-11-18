CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 12 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş'in 'Seçim Kanunu'na muhalefet' suçundan 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandırılmasına, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama'nın ise beraatine karar verdi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör