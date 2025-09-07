CHP’de iç savaş alevleniyor! Kılıçdaroğlu cephesinden imalı gönderme: Et peşinde koşan çakallar, Aslan avlayamazlar!…

CHP'de kaos ve kriz bir an olsun eksik olmazken, İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararı ile iptal edilmesi yeni bir sürecin de fitilini ateşledi. 15 Eylül'de görülecek olan "şaibeli kurultay" davası öncesinde koltuğu kaybetme korkusu yaşayan Özgür Özel'den yeni bir hamle daha gelmişti.