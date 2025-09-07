CHP'de iç savaş alevleniyor! Kılıçdaroğlu cephesinden imalı gönderme: Et peşinde koşan çakallar, Aslan avlayamazlar!…
Yolsuzluk soruşturmaları, kirli para trafiği skandalları ve son olarak İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi CHP'de yeni bir krizi beraberinde getirmişti. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, yaptığı son açıklamayla parti yönetimini hedef alarak imalı göndermede bulundu.
CHP'de kaos ve kriz bir an olsun eksik olmazken, İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararı ile iptal edilmesi yeni bir sürecin de fitilini ateşledi. 15 Eylül'de görülecek olan "şaibeli kurultay" davası öncesinde koltuğu kaybetme korkusu yaşayan Özgür Özel'den yeni bir hamle daha gelmişti.
İLÇE SEÇİM KURULUNA BAŞVURDULAR
CHP, 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kongre yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Kurultay, 21 Eylül'de yapılacak.
KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN İMALI GÖNDERME
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından parti yönetime imalı göndermede bulundu. 'Et peşinde koşan çakallar, Aslan avlayamazlar!…' diyen Çelik şu ifadelere yer verdi:
Aslan avlamanın kuralları vardır. Fareler gibi çukur eşerek veya korkakça tuzak kurarak Aslan avlayamazsınız!.. Aslan avı cesaret ister.. Menziline girersiniz, karşısına çıkarsınız ve silahınızı ateşlersiniz, tabi yüreğiniz varsa… İkinci kural ise, Aslan asla yaralı bırakılmaz… Yaralı da olsa Aslan Aslandır. Et peşinde koşan çakallar, Aslan avlayamazlar!…