Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP’de ‘şaibeli kurultay’ çırpınışları! Özgür Özel'in 21 Eylül hamlesi 'mutlak butlan' kararını etkiler mi?
Giriş Tarihi: 07.09.2025 06:11 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 06:13

SON DAKİKA | CHP’de ‘şaibeli kurultay’ çırpınışları! Özgür Özel'in 21 Eylül hamlesi 'mutlak butlan' kararını etkiler mi?

Son dakika haberi: 15 Eylül'deki şaibeli kurultay duruşmasına sayılı günler kala CHP, yeni bir 'ön alma' girişiminde daha bulunarak 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı. Hukukçular söz konusu adımın 15 Eylül'deki duruşmadan çıkabilecek olası bir 'mutlak butlan' kararına herhangi bir etkisi olmayacağını savunuyor.

MURATHAN YILDIRIM
Son dakika haberi: Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrası genel merkezdeki tedirginlik hat safhaya yükseldi.

Aylardır şaibeli kurultay duruşmalarıyla boğuşan genel merkez, mahkeme sürecini daha da çıkmaza sokmak ve belirsiz hale getirmek için geçtiğimiz nisan ayında olağanüstü kurultayı toplamıştı.

Bu kez daha büyük bir stres altında olan parti yönetimi, yine olağanüstü kurultayı toplama kararı alarak, olası bir butlan kararına karşı yeni bir ön alma girişiminde bulundu.

CHP'DE KIRMIZI ALARM

Edinilen bilgilere göre 15 Eylül'den önce mahkeme kararı çıkabileceğine yönelik son söylentiler, genel merkezi kırmızı alarma geçirdi. Bu kapsamda derhal harekete geçilerek delegelerden imza toplandı.

900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulunuldu. Kurultay tarihi ise 21 Eylül olarak belirlendi.

HUKUKÇULAR: ETKİSİ OLMAZ

Sürpriz gelişmeyi SABAH'a değerlendiren hukukçular, söz konusu hamlenin 15 Eylül'de çıkabilecek olası bir butlan kararına herhangi bir etkisi olmayacağını dile getiriyor.

Butlan kararı çıkması durumunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in atmış olduğu tüm imzaların ve almış olduğu tüm kararların geçersiz hale geleceği belirtiliyor.

Kurultayın geçersiz sayılması sebebiyle delegelerin de hükümsüz hale gelebileceği savunuluyor.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLUR MU?

Gözler bir yandan da eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayda aday olup olmayacağına çevrildi.

Partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun şu aşamada aday olmasının beklenmediğini, delegeler üzerinde genel merkez baskısı olduğunu ve parti içi muhalefetin halihazırda mahkeme kararı üzerine odaklandığını aktardı.