Giriş Tarihi: 07.09.2025 06:11
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 06:13
SON DAKİKA | CHP’de ‘şaibeli kurultay’ çırpınışları! Özgür Özel'in 21 Eylül hamlesi 'mutlak butlan' kararını etkiler mi?
Son dakika haberi: 15 Eylül'deki şaibeli kurultay duruşmasına sayılı günler kala CHP, yeni bir 'ön alma' girişiminde daha bulunarak 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı. Hukukçular söz konusu adımın 15 Eylül'deki duruşmadan çıkabilecek olası bir 'mutlak butlan' kararına herhangi bir etkisi olmayacağını savunuyor.