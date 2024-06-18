117 yıllık "renkli" gelenek! Hayvanların "gelin" gibi süslendiği göç başladı!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde asırlık yayla göçü başladı. 117'ncisi yapılan göçte adeta gelin gibi süslenen hayvanların kemençe, davul ve zurnalar eşliğinde bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası yolculuğu renkli görüntülere sahne oldu.

İHA Giriş Tarihi: 18.06.2024 14:47 PAYLAŞ ABONE OL

Hendek Dikmen Mahallesi sakinleri 117 yıldır devam ettirilen göç geleneği için hazırlıklarını tamamladı. Şenlik havasında başlayan yayla göçünde sahipleri tarafından süslenilen küçük ve büyükbaş hayvanlar bin 725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'na çıkartıldı.

Davul, zurna ve kemençe eşliğinde devam eden yolculuk renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar ise yöresel kıyafetleri ile yolculuğa katıldı. Bununla birlikte mahalle sakinleri asırlık geleneklerini devam ettirdi.