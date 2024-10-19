3 aylık kuzusu 'Fulya', peşinden ayrılmıyor

MUŞ'ta yaşayan Maşallah Aslan'ın (66) 3 aylık kuzusu, peşinden hiç ayrılmıyor. 'Fulya' adını verdiği kuzusunun kendisini takip ettiğini belirten Aslan, "Benim yanımdan ayrılıp, başka hiç kimsenin yanına gitmiyor" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 19.10.2024 11:50 PAYLAŞ ABONE OL

Muş'ta yaşayan Maşallah Aslan'ın (66) 3 aylık kuzusu, peşinden hiç ayrılmıyor. 'Fulya' adını verdiği kuzusunun kendisini takip ettiğini belirten Aslan, "Benim yanımdan ayrılıp, başka hiç kimsenin yanına gitmiyor" dedi.

Muş İl Özel İdaresi'nde memur olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Maşallah Aslan, 'Fulya' adını verdiği kuzu ile ziyaret için gittiği Tekyol köyünde karşılaştığını söyledi. 'Fulya'nın annesinin öldüğünü öğrenince satın alıp, eve getirdiğini belirten Aslan, günlerce ona annelik yapıp, elleri ile besledi. Aslan, "Annesi öldüğü için onu ellerimle besledim. Şimdi peşimden ayrılmıyor" dedi.