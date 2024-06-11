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Afrika filleri birbirlerini isimleriyle çağırıyorlar! Bilim insanlarının keşfi şoke etti

Filler, doğada hem boyutları hem de kendilerine özgü yapılarıyla en çok dikkat çeken canlılardan. Sosyal yaşamları, hayatta kalma güdüleri ve son yıllarda özellikle soylarının da tehlikeye girmesiyle birlikte bilim insanlarının en çok incelediği türlerden biri olan fillerle ilgili yepyeni bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 11.06.2024 09:12
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Afrika filleri birbirlerini isimleriyle çağırıyorlar! Bilim insanlarının keşfi şoke etti

Yeni yapılan araştırmada, Afrika fillerinin birbirlerine isme benzer özel sesler çıkararak hitap ettikleri tespit edildi.

Araştırmacılar, 1986-2022 döneminde Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı ve Buffalo Springs Ulusal Koruma Alanı'ndaki fillerin çıkardığı 469 farklı sesi inceledi.

Yunuslar ve papağanların, muhataplarının seslerini taklit ederek cevap verdiğini belirten araştırmacılar, Afrika fillerinin ise taklit etmeksizin birbirlerine seslenirken özel sesler çıkarttıklarını ortaya koydu.

Fillerin seslerini kayıt altına alan araştırmacılar, bu seslerin akustik yapısının, seslenilen file bağlı olarak değiştiğini tespit etti.

Araştırmacılar, fillerin kendilerine ya da başka bir file yöneltilen çağrılara verdikleri tepkileri incelediklerinde, kendilerine hitap edilirken kullanılan sesleri duyan fillerin, diğer fillere hitap edilene kıyasla daha hızlı ve daha sesli tepkiler verdiğini gözlemledi.

Araştırma, "Nature Ecology and Evolution" dergisinde yayımlandı.

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