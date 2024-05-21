Anne terliği yılanı ekmeğinden etti! Kurbağayı av olmaktan kurtarıp yılanı gözlemeyle beslediler: Saniye saniye görüntülendi...



Olayı yaşayanlardan Batuhan Dinç, önlerinden geçen kurbağayı yılanın bir anda yakaladığını görünce cep telefonunun kayıtlarını açtıklarını anlattı. Vicdan ve ekolojik sistem arasında gel git yaşadıklarını aktaran Dinç, "Yesin mi, kurtaralım mı derken, yengem olaya anne terliğiyle müdahale etti. O terliğin çözemeyeceği hiçbir problem yok. Kurbağayı kurtardıktan sonra ise o yılanın ekmeğini elinden aldığımızı düşünerek kıymalı gözleme ile hatamızı telafi etmeye çalıştık, su içirdik. Olayı iki tarafın da zarar görmeyeceği şekilde sonuçlandırmaya çalıştık. Kıymanın biraz tadına baktı ama avının üzerine soğuk su içmiş gibi oldu" dedi.

Kurbağayı yemeye çalışan yılana 'anne terliği' ile müdahale edip gözleme vermişlerdi! O anları anlattı | Video