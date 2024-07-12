Böyle düğün görmediniz! Bu düğünde bakın pasta yerine ne kesildi...



Artvin'in döneriyle meşhur köylerinden biri olan Aşağı Maden Köyü sakinlerinden damadın amcası Cavit Polat, "Yeğenimizin düğünde bir anı kalsın. Bir hatıra yaşatalım dedik. Biz dönere aşığız cağ döner hazırlayalım dedik. Güzel bir ambiyansa oldu hatıra kaldı herkesi böyle kültürel çalışmalara davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



Düğün boyunca misafirlere ikram edilen döner, herkes tarafından büyük beğeni topladı. Kutlamalar, müzik ve halk oyunları eşliğinde geç saatlere kadar sürdü.

Artvinli gelinle damat düğün pastası yerine döner kesti: "Biz dönere aşığız, cağ döner hazırlayalım dedik" | Video