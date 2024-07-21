Dünyanın en çok satan oyuncağı! Başarısının sırrı meğer buymuş...

Başlangıçta "sihirli küp" olarak anılan oyuncak, 1980'lerin başında dünya çapında bir fenomen haline geldi. İnsanlar bu zihin zorlayıcı bulmacayı çözmek için yarışıyor ve yeni stratejiler geliştiriyordu.

İlerleyen yıllarda internetin yaygınlaşmasıyla küp çözme teknikleri ve stratejileri de dünya genelinde hızla yayıldı. Bu dönemde, birçok kişi küpü en kısa sürede çözmek için yarışmaya başladı.