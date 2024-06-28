Londra sokaklarında bir kangal! Sivas Kangalı Pasha tüm dünyanın favorisi oldu

'ONA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ' Kangal köpeklerinin güçlü ve büyük olduklarını söyleyen Isidora Saveljic, "Bu yüzden dünyanın en iyi köpeklerinden birine sahip oldukları için Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Pasha, Sivas'ı ve aynı zamanda Türkiye'yi ve Türk halkını temsil ediyor."

"Pasha ile günlük hayatımız, biliyorsunuz köpek sahibi olmak bebek sahibi olmak gibidir, rutininizi tamamen değiştirir, yani Pasha gördüğünüz gibi çok büyük olduğu için hayatımızı tamamen değiştirdi, o bir bebek. Ben, eskiden uyumayı severdim ama şimdi sabah 08.00'da kalkıp onu evden çıkarmak ve parka gitmek için uyanıyorum."