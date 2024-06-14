Sıcaktan bunaldı kendi serinleme düzeneğini kurdu! Trabzonlu adamın icadı siparişe doymuyor

"Bizim buralarda insanlar tarlada olsun çay, fındık toplarken sıcaktan dolayı bunalıyor. Hatta sosyal medyadan yaptığım serinletici düzeneği görenler sipariş vermeye de başladı. Bunu hiçbir yerden araştırmadan yaptım o an bana böyle bir ilham geldi."

"Önce masanın üzerine tasarladım daha sonra da şapkama uyguladım. Motoru şapkaya yerleştirerek kablolar kullandım. Powerbank ile çalışıyor. Şarzı dolu olduğu zaman 2-3 saat kadar çalışıyor. Duruma göre kapatıp açabiliyorsun" diye konuştu.