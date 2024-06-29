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Dünyanın en iyilerinden seçildi! Listeye damgasını vuran Türk lezzeti bakın hangisi... "Yemek için akın ediyorlar..."
Dünyanın en iyilerinden seçildi! Listeye damgasını vuran Türk lezzeti bakın hangisi... "Yemek için akın ediyorlar..."
Dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan interaktif harita ve bilgi platformunca hazırlanan "dünyanın en iyi 100 kurabiyesi" listesinde 47'inci sırada yer alan acı badem kurabiyesi, Muğla'nın Datça ilçesinde lezzet tutkunlarınca yoğun ilgi görüyor.
Giriş Tarihi: 29.06.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 12:53