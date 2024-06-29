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Dünyanın en iyilerinden seçildi! Listeye damgasını vuran Türk lezzeti bakın hangisi... "Yemek için akın ediyorlar..."

Dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan interaktif harita ve bilgi platformunca hazırlanan "dünyanın en iyi 100 kurabiyesi" listesinde 47'inci sırada yer alan acı badem kurabiyesi, Muğla'nın Datça ilçesinde lezzet tutkunlarınca yoğun ilgi görüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 29.06.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 12:53
Dünyanın en iyilerinden seçildi! Listeye damgasını vuran Türk lezzeti bakın hangisi... Yemek için akın ediyorlar...

Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan, Hırvatistan merkezli "TasteAtlas" isimli yerel lezzetleri değerlendiren platformun, "dünyanın en iyi 100 kurabiyesi" listesine aldığı acı badem kurabiyesi, Datça'da da uzun zamandır yapılıyor. Bademi ile ünlü ilçenin acı badem kurabiyesi beğeni topluyor.

Dünyanın en iyilerinden seçildi! Listeye damgasını vuran Türk lezzeti bakın hangisi... Yemek için akın ediyorlar...

Geleneksel Türk kurabiyesi olarak bilinen kurabiye yumurta akı, şeker ve badem ununun birleşiminden yapılıyor ve orta ateşte pişiriliyor. Ardından limon suyuyla karıştırılarak soğumaya bırakılan lezzetli kurabiye piştikten sonra çiğnenebilir bir dokuya sahip oluyor. Acı badem kurabiyesi Türk kahvesi veya dondurmayla da servis ediliyor.

Dünyanın en iyilerinden seçildi! Listeye damgasını vuran Türk lezzeti bakın hangisi... Yemek için akın ediyorlar...

"SU ZERRESİYLE BİLE TEMASINDA BOZULUR"

Acı badem kurabiye ustası 51 yaşındaki Müslüm Çimen, ürünün yöre halkından ve ilçeye gelen tatilciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Dünyanın en iyilerinden seçildi! Listeye damgasını vuran Türk lezzeti bakın hangisi... Yemek için akın ediyorlar...

Mesleğe 1988'de başladığını ifade eden Çimen, Acıbadem kurabiyesini yüzde yüz badem, şeker ve yumurta akıyla yaptıklarını ifade etti.

Dünyanın en iyilerinden seçildi! Listeye damgasını vuran Türk lezzeti bakın hangisi... Yemek için akın ediyorlar...

Acı bademin nem ve suya karşı çok duyarlı olduğunu vurgulayan Çimen, "Acı badem kurabiyesi yaparken su zerresiyle bile temasında veya nemlenmede bozulur ve istediğimiz sonucu alamayız, kabarmaz. İncelikli çok kıymetli bir üründür. Ustalık gerektiren, uzun yıllar yapılıp tecrübe edilmesi gereken bir üründür. Her pastacının ve kurabiye ustasının yapabileceği tarzda bir ürün değildir. Bizim topraklarımızın makaronu gibi bir şey." diye konuştu.

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