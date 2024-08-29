  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

"1700 yıllık yüzük" bakın nasıl keşfedildi! Çanakkale'nin gizli hazinesi...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Ören Yeri'nde Ksenedochion yapısında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait üzerinde Assos kentinin ana tanrıçası Athena betimlemesi olan yüzük taşı bulundu. Assos Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, 1700 yıllık Athena betimlemeli yüzük taşının kentte ileri gelen bir kişiye ait olduğunu ve bir mühür olarak kullanıldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 29.08.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 10:09
1700 yıllık yüzük bakın nasıl keşfedildi! Çanakkale’nin gizli hazinesi...

Başta Aristoteles olmak üzere Platon'un birçok öğrencilerinin üç yıl yaşadıkları Assos antik kenti, en iyi korunmuş polis şehir devleti örneği olarak kabul ediliyor. Bir kaç yıl önce kentte ilk yaşamın 200.000 yıl öncesine (Paleolitik Çağ) kadar uzandığı keşfedilen Assos kentindeki arkeolojik kazılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında 20 kişilik bir ekip tarafında yürütülüyor.

1700 yıllık yüzük bakın nasıl keşfedildi! Çanakkale’nin gizli hazinesi...

Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İÇDAŞ'ın ana sponsorluğunda devam ediyor. Çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerden oluşan ekip tarafında yapılan bilimsel araştırmalar 12 ay boyunca devam ediyor. Arazideki kazı, onarım ve düzenlenme faaliyetlerinin yanında belgeleme, yayın ve küçük eselerim restorasyon ve konservasyon faaliyetleri kazı evindeki depo ve laboratuvarda yapılıyor.

1700 yıllık yüzük bakın nasıl keşfedildi! Çanakkale’nin gizli hazinesi...

Assos Ören Yeri'nde 2024 yılı kazı çalışmalarında Ksenedochion yapı komplekisnde Milattan sonra 2'nci ve 3'üncü yüzyıla tarihlenen Roma dönemine ait 1700 yıllık kentin ana tanrıçası olan 'Athena' betimlemeli yüzük taşı bulundu. Yüzük taşının Assos Kazı evindeki laboratuvarda restorasyon, fotoğraflama ve belgeleme işlemi yapıldı.

1700 yıllık yüzük bakın nasıl keşfedildi! Çanakkale’nin gizli hazinesi...

Assos Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, 1700 yıllık kentin ana tanrıçası olan 'Athena' betimlemeli yüzük taşının kentteki ileri gelen bir kişiye ait olduğunu ve bir mühür olarak kullanıldığını söyledi.

1700 yıllık yüzük bakın nasıl keşfedildi! Çanakkale’nin gizli hazinesi...

Assos Ören Yeri'ndeki 2024 yılı kazı çalışmalarının kentin farklı noktalarında devam ettiğini belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan, "Şu anda batı kapısının hemen gerisindeki han ya da misafirhane olarak ifade edebileceğimiz Bizans dönemine ait büyük yapı kompleksi dönemindeyiz. Her yıl bu büyük yapının bir mekanını açığa çıkarıyoruz."

SON DAKİKA SON DAKİKA