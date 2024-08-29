"1700 yıllık yüzük" bakın nasıl keşfedildi! Çanakkale'nin gizli hazinesi...
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Ören Yeri'nde Ksenedochion yapısında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait üzerinde Assos kentinin ana tanrıçası Athena betimlemesi olan yüzük taşı bulundu. Assos Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, 1700 yıllık Athena betimlemeli yüzük taşının kentte ileri gelen bir kişiye ait olduğunu ve bir mühür olarak kullanıldığını söyledi.
Giriş Tarihi: 29.08.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 10:09