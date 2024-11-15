1992 Barcelona Olimpiyatları'nda Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazanmıştır?
Kim Milyoner Olmak İster? 15 Kasım 2024 tarihli bölümü ile gündemde. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu Hülya Şenyurt bu madalyayı hangi branşta kazanmıştır? sorusu yöneltildi. Şıklar üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı...
Giriş Tarihi: 15.11.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 23:24