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1992 Barcelona Olimpiyatları'nda Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazanmıştır?

Kim Milyoner Olmak İster? 15 Kasım 2024 tarihli bölümü ile gündemde. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu Hülya Şenyurt bu madalyayı hangi branşta kazanmıştır? sorusu yöneltildi. Şıklar üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı...

Giriş Tarihi: 15.11.2024 23:22 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 23:24
1992 Barcelona Olimpiyatları’nda Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazanmıştır?

1992 Barcelona Olimpiyatları'nda Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazanmıştır? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

1992 Barcelona Olimpiyatları’nda Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazanmıştır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu Hülya Şenyurt bu madalyayı hangi branşta kazanmıştır? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

1992 Barcelona Olimpiyatları’nda Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazanmıştır?

GÜREŞ

HALTER

BOKS

JUDO

1992 Barcelona Olimpiyatları’nda Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazanmıştır?

DOĞRU CEVAP: JUDO

1992 Barcelona Olimpiyatları’nda Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazanmıştır?
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