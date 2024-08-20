  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

2 savaş bir pandemi atlatmıştı! Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında hayatını kaybetti: Ölmeden uzun ömrünün sırrını verdi

Ocak 2023'te dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçen 117 yaşındaki Maria Branyas, İspanya'nın Olot kentinde yaşamını yitirdi. Dünyanın en yaşlı insanı Maria Branyas Morera bu yıl, İspanya'da 117. yaşını kutlamıştı. Morera, 4 Mart 1907'de San Francisco'da doğdu. 8 yaşından beri İspanya'da yaşıyordu ve 23 yıldır aynı huzurevinde kalıyordu. İşte Morera'nın milyonları ilgilendiren o uzun yaşam sırrı...

AA
Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:23
2 savaş bir pandemi atlatmıştı! Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında hayatını kaybetti: Ölmeden uzun ömrünün sırrını verdi

Branyas'ın ailesi, X hesabında yaptıkları paylaşımda 117 yaşındaki kadının İspanya'nın Olot kentinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

2 savaş bir pandemi atlatmıştı! Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında hayatını kaybetti: Ölmeden uzun ömrünün sırrını verdi

Paylaşımda, "Maria Branyas aramızdan ayrıldı. Tıpkı istediği gibi, uykusunda acı çekmeden ve huzurla öldü." ifadesine yer verildi.

2 savaş bir pandemi atlatmıştı! Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında hayatını kaybetti: Ölmeden uzun ömrünün sırrını verdi

Merkezi ABD'de bulunan Gerontoloji Araştırma Grubu'ndan yapılan açıklamada, Branyas'ın ölümünün ardından 116 yaşındaki Japon Tomiko Itooka'nın dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olabileceği bildirildi.

2 savaş bir pandemi atlatmıştı! Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında hayatını kaybetti: Ölmeden uzun ömrünün sırrını verdi

ABD'nin San Francisco kentinde 4 Mart 1907'de dünyaya gelen Branyas, Fransız Lucile Randon'ın Ocak 2023'te 118 yaşındayken ölmesinin ardından Guinness Dünya Rekorları (GWR) tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı seçilmişti.

2 savaş bir pandemi atlatmıştı! Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında hayatını kaybetti: Ölmeden uzun ömrünün sırrını verdi

Ocak ayında kutladığı 117. yaş gününün ardından kendisini takip eden milyonlarca insana uzun ömrünün sırrını vermiş ve tavsiyelerde bulunmuştu.

SON DAKİKA SON DAKİKA