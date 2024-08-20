2 savaş bir pandemi atlatmıştı! Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında hayatını kaybetti: Ölmeden uzun ömrünün sırrını verdi
Ocak 2023'te dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçen 117 yaşındaki Maria Branyas, İspanya'nın Olot kentinde yaşamını yitirdi. Dünyanın en yaşlı insanı Maria Branyas Morera bu yıl, İspanya'da 117. yaşını kutlamıştı. Morera, 4 Mart 1907'de San Francisco'da doğdu. 8 yaşından beri İspanya'da yaşıyordu ve 23 yıldır aynı huzurevinde kalıyordu. İşte Morera'nın milyonları ilgilendiren o uzun yaşam sırrı...
Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:23