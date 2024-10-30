20 desilyon dolar ne kadar, nasıl yazılır, kaç sıfır var? Astronomik ceza! Desilyon nedir, ne demek?

20 desilyon dolar ne kadar, kaç basamaklı gibi sorular matematik ilgililerinin gündeminde. Cezanın katlanarak büyümesi ardından bu hale geldiği bilgisi dünya basınında yerini alırken ceza nedeni de en çok araştırılanlar arasında. Peki; desilyon nedir, nasıl yazılır, kaç sıfır var?