20 desilyon dolar ne kadar, nasıl yazılır, kaç sıfır var? Astronomik ceza! Desilyon nedir, ne demek?
Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google rekor bir ceza ile karşı karşıya. Rusya tarafından talep edilen astronomik ceza sonrası sosyal medya kullanıcıları da araştırmalara başladı. 20 desilyon dolar ne kadar, nasıl yazılır, kaç sıfır var gibi sorular en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Hesap yapmakta zorlanan kullanıcılar haberin ardından sayı basamaklarına yöneldi. Peki; desilyon nedir, ne demek, kaç basamaklı, 20 desilyon kaç sıfırlı?
Giriş Tarihi: 30.10.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 15:26