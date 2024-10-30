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20 desilyon dolar ne kadar, nasıl yazılır, kaç sıfır var? Astronomik ceza! Desilyon nedir, ne demek?

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google rekor bir ceza ile karşı karşıya. Rusya tarafından talep edilen astronomik ceza sonrası sosyal medya kullanıcıları da araştırmalara başladı. 20 desilyon dolar ne kadar, nasıl yazılır, kaç sıfır var gibi sorular en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Hesap yapmakta zorlanan kullanıcılar haberin ardından sayı basamaklarına yöneldi. Peki; desilyon nedir, ne demek, kaç basamaklı, 20 desilyon kaç sıfırlı?

Giriş Tarihi: 30.10.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 15:26
20 desilyon dolar ne kadar, nasıl yazılır, kaç sıfır var? Astronomik ceza! Desilyon nedir, ne demek?

20 desilyon dolar ne kadar, kaç basamaklı gibi sorular matematik ilgililerinin gündeminde. Cezanın katlanarak büyümesi ardından bu hale geldiği bilgisi dünya basınında yerini alırken ceza nedeni de en çok araştırılanlar arasında. Peki; desilyon nedir, nasıl yazılır, kaç sıfır var?

20 desilyon dolar ne kadar, nasıl yazılır, kaç sıfır var? Astronomik ceza! Desilyon nedir, ne demek?

GOOGLE'A ASTRONOMİK CEZA!

Google'ın Rus medya kanallarının içeriklerini engellemesi nedeniyle Rusya'da bir mahkeme, şirkete yaklaşık 20 desilyon dolarlık bir ceza ödemesine hükmetti.

2020 yılında Rus kanalı Tsargrad'ın ABD yaptırımları nedeniyle YouTube'dan yasaklanmasının ardından başlayan dört yıllık hukuk süreci baz alınarak hesaplanan ceza astronomik bir rakama ulaştı.

20 desilyon dolar ne kadar, nasıl yazılır, kaç sıfır var? Astronomik ceza! Desilyon nedir, ne demek?

20 DESİLYON DOLAR NE KADAR?

20 desilyon dolar nasıl yazılır sorusunu merak edenler sayıdaki sıfır sayısına şaşırıyor. İşte, yazılışı:

20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

20 desilyon dolar ne kadar, nasıl yazılır, kaç sıfır var? Astronomik ceza! Desilyon nedir, ne demek?

DESİLYON NEDİR?

Desilyon, bin adet nonilyondan oluşan sayıdır. 999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999 ile 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 arasında bulunur. 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 veya 1033 olarak rakamlarla yazılabilir.

Sayı basamaklarında desilyonun yeri şöyle:

20 desilyon dolar ne kadar, nasıl yazılır, kaç sıfır var? Astronomik ceza! Desilyon nedir, ne demek?

1 Milyar (9 sıfır)
1 Trilyon (12 sıfır)
1 Katrilyon (15 sıfır)
1 Kentilyon (18 sıfır)
1 Sekstilyon (21 sıfır)
1 Septilyon (24 sıfır)
1 Oktilyon (27 sıfır)
1 Nonilyon (30 sıfır)
1 Desilyon (33 sıfır)
1 Undesilyon (36 sıfır)
1 Dodesilyon (39 sıfır)
1 Tredesilyon (42 sıfır)
1 Katordesilyon (45 sıfır)

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