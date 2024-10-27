28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI? 29 Ekim kargolar çalışacak mı, kaça kadar açık?

29 EKİM'DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim'de kargo firmaları daha önceki yıllarda çalışmaya bir gün ara vermişlerdi.

Yurtiçi Kargo: 29 Ekim günü tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda 29 Ekim tarihinde hizmet vermediklerini açıklamıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.