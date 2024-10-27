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28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI? 29 Ekim kargolar çalışacak mı, kaça kadar açık?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın gelmesiyle resmi tatile ve öncesine dair araştırmalar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kargo bekleyen ve kargo gönderecek olan vatandaşlar 28 Ekim kargoların çalıp çalışmayacağını merak ediyor. PTT, MNG, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo gibi kargo şirketlerinin hizmet verip vermeyeceği arama motorlarında takip ediliyor. Ekim günü resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum çalışmayacak. 28 Ekim ise yarım gün tatil edildi. Peki, 28 Ekim kargolar açık mı? 29 Ekim Salı kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?

Giriş Tarihi: 27.10.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 14:41
28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI? 29 Ekim kargolar çalışacak mı, kaça kadar açık?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala resmi tatil ve öncesinde hizmet verecek kurumlar araştırılıyor. 29 Ekim re4smi tatili 28 Ekim sata 13.00'ten itibaren başlayacak. Kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar pazartesi günü kargolar çalışacak mı? merak ediyor. Peki, 28 Ekim kargolar açık mı?

28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI? 29 Ekim kargolar çalışacak mı, kaça kadar açık?

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1.5 günlük resmi tatil kapsamında kutlanmaktadır. 29 Ekim bu sene Salı gününe denk geliyor. 29 Ekim'de bankalar, kamu kurum ve kuruluşları ve okullar tatil edilmektedir.

28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI? 29 Ekim kargolar çalışacak mı, kaça kadar açık?

28 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞACAK MI?
Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Buna göre; 28 Ekim Cumartesi günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışır. 28 Ekim Cuma günü kargolar öğle saatlerine kadar dağıtımda olacak. Bazı kargo şubeleri, inisiyatif alarak hizmet vermeye devam edebilecek.

28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI? 29 Ekim kargolar çalışacak mı, kaça kadar açık?

29 EKİM'DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
29 Ekim'de kargo firmaları daha önceki yıllarda çalışmaya bir gün ara vermişlerdi.

Yurtiçi Kargo: 29 Ekim günü tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda 29 Ekim tarihinde hizmet vermediklerini açıklamıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.

28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI? 29 Ekim kargolar çalışacak mı, kaça kadar açık?

MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim günü kapalı olması bekleniyor.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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