28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI? 29 Ekim kargolar çalışacak mı, kaça kadar açık?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın gelmesiyle resmi tatile ve öncesine dair araştırmalar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kargo bekleyen ve kargo gönderecek olan vatandaşlar 28 Ekim kargoların çalıp çalışmayacağını merak ediyor. PTT, MNG, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo gibi kargo şirketlerinin hizmet verip vermeyeceği arama motorlarında takip ediliyor. Ekim günü resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum çalışmayacak. 28 Ekim ise yarım gün tatil edildi. Peki, 28 Ekim kargolar açık mı? 29 Ekim Salı kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 27.10.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 14:41