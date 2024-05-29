74 yaşında ama 20'lerde görünüyor! Sırrına kimse inanamadı: "Haftada iki kez..."

900.000 takipçisi ile paylaştığı gönderi, hayranları tarafından binlerce övgü yorumu aldı.

Birçok kişi, nasıl yaptığına inanamazken başkaları için ilhama dönüşen Wang, "acilen pizza yemeyi bırakmalıyım" diyerek hayatındaki sağlıksız şeyleri çıkarmaya çalışan insanlar için rol model haline geldi.

Peki Wang gerçekten sağlıksız şeyler tüketmiyor mu? Bu cevaba inanamayacaksınız ama aslında en büyük tutkularından biri…

2022 yılında BBC 100 Women'a verdiği röportajda bu sırrını paylaştı. Genç görünümünün ardındaki bu sebep ise oldukça büyük bir şaşkınlığa sebep oldu.

İlk olarak gece uykularının vazgeçilmez olduğunu söyleyen Wang, kameranın önünde değil ama arkasında olduğunu ve 19 yaşından bu yana modanın içinde olduğu için diğer "güzel kadınların" da ilham perisi olduğunu söyledi.

Page Six'e verdiği röportajda ise; hamburger menünün vazgeçilmezleri arasında olduğunu ve neredeyse her gün sipariş verdiğini söyledi. Fakat ara vermek için haftada iki kez düzenleme yaptığını iletti.

Krema dolgulu, şekerli çörekler de en sevdiği atıştırmalıklardan olduğunu söyleyen Wang, bu beslenme şekline rağmen nasıl genç kaldığına inanamayan hayranlarıyla karşı karşıya kaldı.

Genç görünümünün ardındaki asıl sırrın ise; uzun saatler çalışmak olduğunu söyleyen Wang hem iki kız çocuğu büyüttüğünü hem de yoğun bir şekilde çalıştığını anlattı.

Meşgul olmanın yaşlılığın en iyi "panzehiri" olduğunu söyleyen Wang, herkesi hayatlarındaki tutkusuyla yaşamaya davet ediyor.