ABD başkanı Abraham Lincoln yeniden başkan seçildiğinde kim ona onu seçenleri tebrik eden bir mektup yazmıştır?
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 13 Ekim günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen ABD başkanı Abraham Lincoln yeniden başkan seçildiğinde kim ona onu seçenleri tebrik eden bir mektup yazmıştır? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 13.10.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 21:48