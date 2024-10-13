ABD başkanı Abraham Lincoln yeniden başkan seçildiğinde kim ona onu seçenleri tebrik eden bir mektup yazmıştır sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan programda heyecan anbean artıyor. İşte o sorunun yanıtı...