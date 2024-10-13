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ABD başkanı Abraham Lincoln yeniden başkan seçildiğinde kim ona onu seçenleri tebrik eden bir mektup yazmıştır?

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 13 Ekim günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen ABD başkanı Abraham Lincoln yeniden başkan seçildiğinde kim ona onu seçenleri tebrik eden bir mektup yazmıştır? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 13.10.2024 21:44 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 21:48
ABD başkanı Abraham Lincoln yeniden başkan seçildiğinde kim ona onu seçenleri tebrik eden bir mektup yazmıştır?

ABD başkanı Abraham Lincoln yeniden başkan seçildiğinde kim ona onu seçenleri tebrik eden bir mektup yazmıştır sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan programda heyecan anbean artıyor. İşte o sorunun yanıtı...

ABD başkanı Abraham Lincoln yeniden başkan seçildiğinde kim ona onu seçenleri tebrik eden bir mektup yazmıştır?

ABD BAŞKANI ABRAHAM LİNCOLN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİĞİNDE KİM ONA ONU SEÇENLERİ TEBRİK EDEN BİR MEKTUP YAZMIŞTIR?

Cevabı: Karl Marx

ABD başkanı Abraham Lincoln yeniden başkan seçildiğinde kim ona onu seçenleri tebrik eden bir mektup yazmıştır?
ABD başkanı Abraham Lincoln yeniden başkan seçildiğinde kim ona onu seçenleri tebrik eden bir mektup yazmıştır?
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