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Acı Tatlı Ekşi konusu ve oyuncuları: Bu akşam yayında! Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?

Acı Tatlı Ekşi konusu ve oyuncuları ile gündemde. Buğra Gülsoy ve Özge Özpirinçci'nin başrollerinde yer aldığı film bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşuyor. 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu oturuyor. Birlikte büyeyen Murat ve Duygu'nun hikayesini anlatan yapım dram ve romantik teması ile dikkat çekiyor. Peki; Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?

Giriş Tarihi: 24.10.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:39
Acı Tatlı Ekşi konusu ve oyuncuları: Bu akşam yayında! Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?

Acı Tatlı Ekşi oyuncuları arasında usta ve genç isimler bir araya geliyor. Film hakkında merak edilenler ekran başındaki izleyenlerin gündeminde. Yabancı bir yapımdan uyarlanan film bugün ekranlarda. Peki; Acı Tatlı Ekşi filmi konusu nedir, nerede çekildi? İşte, detaylar...

Acı Tatlı Ekşi konusu ve oyuncuları: Bu akşam yayında! Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?

ACI TATLI EKŞİ KONUSU

Birlikte büyüyen Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirlerine aşıktır. Murat yıllardır Duygu ile kavuşmanın hayalini kurar. Üniversiteden mezun olurken Duygu'ya evlenmek teklifi eder; fakat beklemediği bir cevapla karşılaşır.

Acı Tatlı Ekşi konusu ve oyuncuları: Bu akşam yayında! Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?

Duygu kendini evlenmek için hazır hissetmemektedir, gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. İki aşık bir anlaşma yapar; eğer beş yıl sonra ikisi de bekarsa evleneceklerdir. Yeniden birleşmek üzere ayrılan Murat ve Duygu için hayatın başka planları vardır.

Acı Tatlı Ekşi konusu ve oyuncuları: Bu akşam yayında! Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?

ACI TATLI EKŞİ OYUNCULARI

  • Özge Özpirinçci
  • Buğra Gülsoy
  • Yusuf Akgün
  • Füsun Demirel
  • Gözde Türkpençe
  • Osman Alkaş
  • Rahmi Dilligil
  • Somer Karvan
Acı Tatlı Ekşi konusu ve oyuncuları: Bu akşam yayında! Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerin bir bölümü İstanbul'da, bir bölümü ise İzmir'in Çeşme ilçesinde Urla'da yapıldı.

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