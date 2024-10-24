Acı Tatlı Ekşi konusu ve oyuncuları: Bu akşam yayında! Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?
Acı Tatlı Ekşi konusu ve oyuncuları ile gündemde. Buğra Gülsoy ve Özge Özpirinçci'nin başrollerinde yer aldığı film bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşuyor. 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu oturuyor. Birlikte büyeyen Murat ve Duygu'nun hikayesini anlatan yapım dram ve romantik teması ile dikkat çekiyor. Peki; Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 24.10.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:39