Acı Tatlı Ekşi konusu ve oyuncuları: Bu akşam yayında! Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?

Duygu kendini evlenmek için hazır hissetmemektedir, gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. İki aşık bir anlaşma yapar; eğer beş yıl sonra ikisi de bekarsa evleneceklerdir. Yeniden birleşmek üzere ayrılan Murat ve Duygu için hayatın başka planları vardır.