  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları Açıklandı! 2390 personel alımı başvuru sonuçları TIKLA-ÖĞREN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar gündemdeki yerini aldı. KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak Özel Nitelikler tablosunda belirtilen unvan ve sayıda personel istihdam sağlanacak alımların sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 2390 personel alımı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir sorusu arama motorlarındaki yerini aldı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 19.11.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:49
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları Açıklandı! 2390 personel alımı başvuru sonuçları TIKLA-ÖĞREN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere 2390 personel alımı başvuruları 15-30 Ekim 2024 tarihlerinde tamamlanmasının ardından başvuruda bulunanlar gözlerini sonuç ekranına çevirdi. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları Açıklandı! 2390 personel alımı başvuru sonuçları TIKLA-ÖĞREN

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15-30 Ekim 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvuruları alınan 2390 personel alımına ilişkin başvuru sonuçları açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları Açıklandı! 2390 personel alımı başvuru sonuçları TIKLA-ÖĞREN

BAKANLIK DUYURDU!
"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 15.10.2024 tarihinde yayımlanan ilana 15.10.2024 – 30.10.2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları incelenerek sonuçlar Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı platformuna (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yüklenmiştir.

Bakanlığımızca gerçekleştirilen 2.390 sözleşmeli personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen atamaya ilişkin belgeler ile ilgili duyuru daha sonra yayımlanacaktır."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları Açıklandı! 2390 personel alımı başvuru sonuçları TIKLA-ÖĞREN

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açıldı.

2 bin 390 personel alımı başvuru sonuçları https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanacak.

2 BİN 390 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları Açıklandı! 2390 personel alımı başvuru sonuçları TIKLA-ÖĞREN

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILDI?

Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil aday belirlenecektir.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puanları ve başvuru için gerekli belgelerinin uygunluğu değerlendirilecektir.

Değerlendirmeye ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır.

Adaylar değerlendirme sonucunu Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.

SON DAKİKA SON DAKİKA