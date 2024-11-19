Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları Açıklandı! 2390 personel alımı başvuru sonuçları TIKLA-ÖĞREN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar gündemdeki yerini aldı. KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak Özel Nitelikler tablosunda belirtilen unvan ve sayıda personel istihdam sağlanacak alımların sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 2390 personel alımı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir sorusu arama motorlarındaki yerini aldı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 19.11.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:49