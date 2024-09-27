Alkol aldığı için kendisini uyaran eşini öldürdü: Yargıtay’dan emsal karar! Kötü alışkanlığı uyarmak...

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, maktulün oğlu Kayhan Yılmaz mahkemedeki ifadesinde "Babam bize hayatımız boyunca maddi ve manevi zararlar verdi. Bugüne kadar hep anneme bir şey olur mu korkusuyla yaşadım. Babamın hep alkol ve kumar sorunu vardı."