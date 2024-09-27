Alkol aldığı için kendisini uyaran eşini öldürdü: Yargıtay'dan emsal karar! Kötü alışkanlığı uyarmak...
Antalya'da emekli öğretmen Telat Yılmaz alkol aldıktan sonra evine gitti. Yılmaz'ın sürekli alkol alması ve kumar oynamasından rahatsız olan eşi kocasını uyardı. Bunun üzerine Yılmaz, eşi Gülsenem Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdü. Sabaha kadar da cesedin başında bekleyen cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Telat Yılmaz'ın avukatı, zanlının cinayeti haksız tahrik altında işlediğini belirterek Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay eşin kötü alışkanlığını uyarmanın haksız tahrik nedeni olmayacağını belirterek verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Giriş Tarihi: 27.09.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 08:10