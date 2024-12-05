  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor AÖL 1.DÖNEM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: Açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB AÖL sınav tarihleri

AÖL 1.DÖNEM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: Açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB AÖL sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler sınav öncesi sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgelerini almak istiyor. Bu noktada arama motorları üzerinde "2024 AÖL 1.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, nasıl alınır?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. Sınava katılacak öğrencilerin sınav günü belgeleri yanında bulundurma zorunluluğu bulunuyor. Peki; 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, detaylar…

Giriş Tarihi: 05.12.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 14:07
AÖL 1.DÖNEM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: Açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB AÖL sınav tarihleri

AÖL 1. dönem sınav tarihleri için 2024-2025 MEB takvimi kontrol ediliyor. Takvime göre Aralık ayında düzenlenecek sınavlar için geri sayım devam ederken, öğrencilerin sınav giriş belgelerine yönelik araştırmaları hız kazandı. Bu kapsamda "AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorusu yanıt aramaya başladı. AÖL kılavuzuyla sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih duyuruldu. Peki; 1. Dönem Açık Lise sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı? İşte, detaylar…

AÖL 1.DÖNEM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: Açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB AÖL sınav tarihleri

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da uygulanacak.

AÖL 1.DÖNEM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: Açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB AÖL sınav tarihleri

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

MEB takvimine göre, AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber AÖL sınav yerlerini sorgulayabilecek.

AÖL 1.DÖNEM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: Açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB AÖL sınav tarihleri

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden duyurulacak.

AÖL 1.DÖNEM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: Açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB AÖL sınav tarihleri

AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

SON DAKİKA SON DAKİKA