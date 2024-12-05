Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor AÖL 1.DÖNEM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: Açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB AÖL sınav tarihleri

AÖL 1.DÖNEM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: Açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB AÖL sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler sınav öncesi sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgelerini almak istiyor. Bu noktada arama motorları üzerinde "2024 AÖL 1.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, nasıl alınır?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. Sınava katılacak öğrencilerin sınav günü belgeleri yanında bulundurma zorunluluğu bulunuyor. Peki; 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, detaylar…