SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için 7 hesap! 2025 Ocak Zamlı asgari ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Tablo tablo paylaşıldı…

NET ASGARİ ÜCRET İÇİN İPUÇLARI GELİYOR

2025 yılı başında uygulanacak maaş zammı düzenlemeleri için geri sayım başladı. Emekli ve memur zammıyla beraber 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu da gündemdeki sıcaklığını artırdı. Milyonlarca emekliyi, memuru ve asgari ücretliyi ilgilendiren enflasyon rakamları yavaş yavaş şekilleniyor. Gerek Merkez Bankası'nın tahmin ve anketleri, gerekse farklı kurumlardan gelen tahminler yıl sonu enflasyonunun yüzde 40-49 bandında çıkacağını gösteriyor. Son olarak 2025 ve 2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) bu yılın enflasyonu yüzde 41.5 olarak revize edilerek açıklandı. Beraberinde Finansal Kurumlar Birliği, AA ve Reuters'ın enflasyon beklentileri de belli oldu. Peki asgari ücret bu beklentilere göre ne kadar olacak? Merak edilenler yanıt buldu.