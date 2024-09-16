SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için 7 hesap! 2025 Ocak Zamlı asgari ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Tablo tablo paylaşıldı…
Asgari Ücret Ocak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Asgari Ücrete zam geçtiğimiz yılın Ocak ayında yapılmıştı. Yapılan yüzde 49'luk zamla birlikte net maaş 17.002 TL'ye yükseldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi ortaya çıkan veriler Asgari Ücret Ocak zammı için fikir vermeye başladı. Peki, 2025 Ocak Asgari ücret maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuya ilişkin detaylar…
Giriş Tarihi: 16.09.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:02