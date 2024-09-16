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SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için 7 hesap! 2025 Ocak Zamlı asgari ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Tablo tablo paylaşıldı…

Asgari Ücret Ocak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Asgari Ücrete zam geçtiğimiz yılın Ocak ayında yapılmıştı. Yapılan yüzde 49'luk zamla birlikte net maaş 17.002 TL'ye yükseldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi ortaya çıkan veriler Asgari Ücret Ocak zammı için fikir vermeye başladı. Peki, 2025 Ocak Asgari ücret maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuya ilişkin detaylar…

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:02
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için 7 hesap! 2025 Ocak Zamlı asgari ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Tablo tablo paylaşıldı…

Asgari Ücret Ocak zammı için milyonların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Yapılacak zam tutarında enflasyon oldukça önemli bir yer tutarken, hükümetin ve kurumların yıl sonu enflasyon beklentileri de netleşti. Buna göre, 2024 Ocak Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte Ocak ayı asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için 7 hesap! 2025 Ocak Zamlı asgari ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Tablo tablo paylaşıldı…

NET ASGARİ ÜCRET İÇİN İPUÇLARI GELİYOR

2025 yılı başında uygulanacak maaş zammı düzenlemeleri için geri sayım başladı. Emekli ve memur zammıyla beraber 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu da gündemdeki sıcaklığını artırdı. Milyonlarca emekliyi, memuru ve asgari ücretliyi ilgilendiren enflasyon rakamları yavaş yavaş şekilleniyor. Gerek Merkez Bankası'nın tahmin ve anketleri, gerekse farklı kurumlardan gelen tahminler yıl sonu enflasyonunun yüzde 40-49 bandında çıkacağını gösteriyor. Son olarak 2025 ve 2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) bu yılın enflasyonu yüzde 41.5 olarak revize edilerek açıklandı. Beraberinde Finansal Kurumlar Birliği, AA ve Reuters'ın enflasyon beklentileri de belli oldu. Peki asgari ücret bu beklentilere göre ne kadar olacak? Merak edilenler yanıt buldu.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için 7 hesap! 2025 Ocak Zamlı asgari ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Tablo tablo paylaşıldı…

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU RAKAMLARI DEĞERLENDİRİRKEN ENFLASYONU BAZ ALIYOR

Enflasyon rakamları emeklilerde olduğu gibi asgari ücrette direkt etki etmese de Asgari Ücret Tespit komisyonu rakamları değerlendirirken enflasyonu baz alıyor. Bu yıl ara zam yapılmadığı için de asgari ücret için yıllık enflasyon önemli olacak.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için 7 hesap! 2025 Ocak Zamlı asgari ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Tablo tablo paylaşıldı…

NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Asgari ücret her yıl aralık ayında bir komisyon tarafından belirleniyor. Komisyonda işçi kesimini 5 kişi , işveren kesimini 5 kişi ve hakem olarak hükümet tarafını da 5 kişi temsil ediyor. 15 kişilik komisyon en az 4 toplantı yaparak tüm ekonomik gelişmeleri, geçim endekslerini, ve enflasyonu değerlendirerek bir rakam üzerinde anlaşılıyor. Burada işçi ve işveren temsilcileri arasında geçen görüşmelerde Hükümet hakem olarak bulunuyor. İşçi tarafını Türk-İş işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için 7 hesap! 2025 Ocak Zamlı asgari ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Tablo tablo paylaşıldı…

TEK ÜCRET BELİRLENDİ

Pandemiden sonraki dönemde asgari ücret artışları yılda iki kez yapılmıştı. Hem Ocak hem de Temmuz dönemi için belirlenen asgari ücretler için komisyon iki kez toplanmıştı. Ancak 2024 yılı için yapılan toplantı sonrasında yıllık olarak asgari ücret belirlenmiş ve 2024 yılında ara zam yapılmamıştı.

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